ظهور أقرب بدر عملاق في سماء السعودية لعام 2021 الأربعاء المقبل

أفادت الجمعية الفلكية بجدة اليوم الأحد، بأنّ سماء السعودية والوطن العربي ستشهد الأربعاء 26 مايو أقرب بدر عملاق لعام 2021، موضحة أنَّه سيتميز بتزامنه مع خسوف كلي للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام إلا أنَّ الخسوف غير مشاهد في العالم العربي لحدوثه نهارًا.

وأوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيس بوك- أن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية هي بدر الحضيض بمعنى وصول القمر الى أقرب نقطة من الأرض.

وأشار إلى أنَّ القمر العملاق سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 02:14 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:14 صباحا بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 357,461 كيلومتر وذلك بعد 9 ساعات و 24 دقيقة من وصوله الى نقطة الحضيض وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري اكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30 % من اصغر قمر بدر ( أوج) سيحدث في ديسمبر القادم، وهو أقرب قليلاً إلى الأرض بحوالي 157 كيلومتر فقط من البدر العملاق في 26 أبريل 2021.

كما نوَّه رئيس فلكية جدة إلى أن البدر العملاق سيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وسيكون بلون برتقالي بسبب مكونات الغلاف الجوي حول الأرض التي ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق وسيتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.

وبحسب ما ذكرته "فلكية جدة" يعتبر مصطلح البدر العملاق أكثر "جاذبية" من بدر الحضيض وهو في نفس الوقت يعطي انطباع خاطئ لدى الناس بان البدر العملاق سيبدو أكبر بكثير ولكن في الواقع لا تبدو البدور العملاقة أكبر من البدور العادية للعين المجردة، على الرغم من أن الراصدين المتمرسين بإمكانهم اكتشاف الفرق.

ولفت المهندس ماجد أبو زاهرة إلى أن البدر العملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي .

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