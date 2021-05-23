المرور: تنفيذ الإجراءات عبر أبشر مرهون بسداد المخالفات كاملة

جدد المرور السعودي التأكيد على ضرورة سداد جميع المخالفات لضمان مباشرة المستفيد لأي لإجراء عبر منصة أبشر.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد من أحد المستفيدين قال فيه: «مخالفاتي ٧ آلاف ريال؛ فهل تتوقف خدماتي حتى لو سددت جزءا منها أتمنى الرد».

وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر.

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