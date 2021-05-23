الحيزان يتوقع حالة «عدم استقرار جوي» خلال الساعات المقبلة

نبّه خبير الأرصاد الجوية، نزيه الحيزان، اليوم الأحد، إلى حالة متفاوتة من عدم الاستقرار الجوي بعدد من المناطق.

وقال الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يستمر عبور موجات علوية تعمل على حالة من عدم الاستقرار الجوي وتكون متفاوتة التأثير بنسب الهطول، وستكون درجات الحرارة وسط النهار بين ٢٥ و ٤٦ إجمالاً.

وتوقع الحيزان هطول أمطار على المرتفعات وعلى منطقة القصيم وشمال الرياض وشمال الشرقية وجنوب المدينة المنورة، مشيرًا إلى هبوب رياح متوسط إلى نشطة بامتداد قطاع البحر الأحمر وحائل وشمال المنطقة الشرقية والكويت.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير، الباحة، الطائف) فيما تكون السماء غائمة جزئيًا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).



وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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