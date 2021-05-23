بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: أخذ جرعة اللقاح الأولى فقط تعطي مناعة جزئية

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، إن الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا تعطي فقط مناعة جزئية بعد أسبوعين، وبأخذ الجرعة الثانية تكون المناعة جيدة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية» إلى أنه تم رصد بعض الحالات التي أصيبت بالفيروس بعد أخذ الجرعتين؛ ولكن الإصابة تكون طفيفة جدًا لأن الأجسام المضادة لديهم أقوى وتحميهم من الإصابة الشديدة بالفيروس.

وشدد استشاري الأمراض المعدية على أن اللقاح آمن جدًا وهو الحل الوحيد لتجنب العناية المركزة والتعب الشديد خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الصحة، ضرورة إكمال جرعتي لقاح كورونا وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة فقط (بالنسبة للقاحات التي تؤخذ على جرعتين).

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة- عبر موقع تويتر- أنه «ينبغي استكمال الجرعات للوصول للمناعة المرجوة من أخذ اللقاحات».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطنة، قالت فيه «هل أخذ جرعة أولى يستلزم أخذ الجرعة الثانية من اللقاح؟».

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة إلى أن هناك أربع لقاحات معتمدة في المملكة، هي: أسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا، موضحة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.