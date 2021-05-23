«تنبيهات الأرصاد»: أمطار رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على 4 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد 4 تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، تضمنت هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير ونجران والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها- الحرجة- النماص- خميس مشيط- رجال ألمع– سراة عبيدة – ظهران الجنوب - محايل)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وبالنسبة لمنطقة نجران نبه المركز إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (بدر الجنوب- ثار– حبونا- نجران- يدمة)، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه إلى أمطار رعدية في منطقة الباحة، موضحًا أنها تشمل (الباحة - الحجرة - العقيق - المندق - بلجرشي – بني حسن)، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى الثامنة مساءً.

أمّا في مكة المكرمة أوضح المركز أن التنبيه يشمل (أضم – الطائف – العرضيات - ميسان)، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير، الباحة، الطائف) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

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