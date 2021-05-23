الصحة تتفاعل مع بلاغ بشأن تكدس المرضى بأحد المراكز الصحية

تفاعلت وزارة الصحة مع بلاغ وردها بشأن تكدس المرضى في أحد المركز الصحية.

وتلقت الوزارة شكوى قال فيها أحد المستفيدين، إن أحد المراكز الصحية المقرر عملها ٢٤ ساعة لا يوجد بها إلا طبيب عام واحد فقط، وهو مسؤول عن الطوارئ والحالات الأخرى من كبار وصغار للجنسين؛ مما تسبَّب لتكدس المرضى بالمركز، وانتظرت أكثر من ساعتين حتى أحصل على وصفة لصرف العلاج.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، إن الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية يمكن التواصل بشأنها مع الوزارة، وفي حالة وجود أي ملاحظة يتم التواصل عبر الرسائل الخاصة.

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