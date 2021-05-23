للباحثين عن عمل..  «هدف» يُجدد دعوته للتسجيل في برنامج «دروب – إن»

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، الباحثين عن عمل للتسجيل في برنامج «دروب- إن».

وقال «هدف» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ الباحثين عن عمل يمكنهم انتهاز الفرصة والتسجيل في برنامج «دروب-إن»، والاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة في مجالات متعددة.

يذكر أنَّ برنامج «دروب ــ إنْ»، يهدف إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

ويمكن التسجيل في البرنامج عبر الرابط:

https://doroob.sa/ar/doroob-in/