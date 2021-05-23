«الحصيني» يتوقع أجواءً حارة نهارًا على معظم المناطق.. ويحدّد أماكن هطول الأمطار

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواءً حارة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم المناطق، كما توقع أن تظهر بعض السحب الممطرة على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة وأجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «الطقس المتوقع اليوم الأحد1442/10/11هـ/إن شاء الله أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا على معظم المناطق ومعتدلة نهارا تميل للبرودة ليلا على المرتفعات الغربية والجنوبية».

وأضاف: "متوقع ان تظهر بعض السحب بعضها ممطر على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة وأجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية ورياح واتربة».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول امطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير ،الباحة ، الطائف) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق( حائل، القصيم، الرياض ،الشرقية).

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