جامعة نجران تعلن آلية الدراسة والاختبارات للفصل الصيفى

أعلنت جامعة نجران آلية الدراسة والاختبارات للفصل الصيفى للعام الجامعي 1442 هـ بناء على توصية مجلس جامعة نجران في جلسته الرابعة التي تضمنت اعتماد، وإقرار الفصل الصيفي، وفق الضوابط المحددة والمعلن عنها سابقا.

وأشارت إلى بدء الدراسة في الفصل الصيفي الأحد 11 - 10 - 1442 ه، وتنتهي الأربعاء 04 - 12 - 1442 ه كما تدرس المقررات النظرية عن بعد باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة في نظام التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في الجامعة وتقدم المقررات العملية والسريرية حضوريا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

ولفتت تنقيذ مقررات التدريب الميداني والتعاوني والامتياز، وفقا لأنظمة الجهات التدريبية، على أن تقوم الكليات المعنية بالتأكد من إتمام ذلك، وبما يضمن جودة مخرجات ونواتج تعلم تلك المقررات.

وذكرت أنه تجرى الاختبارات الفصلية والنهائية عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية والسريرية، وفقا لما تحدده الكليات المعنية، ويعلن ذلك للطلاب عبر منصة البلاك بورد

يعتمد النظام المتبع لحساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي والدرجات والاختبارات الفصلية والنهائية والتقديرات، حسب لائحة الدراسة والاختبارات الجامعية وتلتزم الكليات والعمادات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، في كافة الأنشطة التعليمية، بما يضمن صحة وسلامة منسوبيها، والتقيد بتحميل وتفعيل تطبيقي توكلنا وتباعد

ونوهت إلى أنه سيكون دخول مقار الاختبارات النهائية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محقن جرعة أولى، محصن متعافي)، وذلك من خلال تطبيق توكلنا.