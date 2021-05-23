«الموارد البشرية» توضح آلية إلغاء معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، آلية إلغاء معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة، إن إيقاف معاش الضمان يتطلب حجز موعد عبر خدمة «الموعد الإلكتروني»؛ لمراجعة مكتب الضمان الاجتماعي من خلال الرابط التالي

https://hrsd.gov.sa/ar/queries/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه احد المستفيدين، أريد إلغاء الضمان الاجتماعي؛ فما هي الطريقة؟.

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