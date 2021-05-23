محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الأحد 23 مايو/أيار 2021، مع ترقب تعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية.



وعالميا استقر الذهب آخر تعاملات الأسبوع المنتهي -الجمعة - وكان السعر الفوري دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية مسجلا 226.66 ريال (60.44 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية)، إلى 198.33 ريال (52.89 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى 170 ريالا (45.33 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الأحد، إلى 132.22 ريال (35.26 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7053.75 ريال (1881 دولارا)، أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1586.64 ريال (423.10 دولار).

وسجل السعر الفوري للذهب الجمعة، نحو 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9% للأسبوع. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1877.90 دولار للأوقية.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في ثنك ماركتس "إجمالا، المستثمرون ليسوا قلقين كثيرا حيال التشديد (النقدي) في الوقت الحالي. وقد رأينا عوائد السندات في الولايات المتحدة تنزل قليلا وهو ما سمح للذهب بالاستمرار قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة.

"من وجهة نظر فنية، كسر العديد من مستويات المقاومة. لذا قلص الميل إلى المراهنة على النزول. المسار الأسهل هو الارتفاع والهدف المنطقي التالي هو 1900 دولار".

وحوم الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات