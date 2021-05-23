أمانة للتأمين تخسر 23.3 مليون ريال خلال الربع الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن تحقيق صافي خسائر قبل الزكاة 23.3 مليون ريال في الربع الأول من 2021 مقارنة بصافي ربح 2.4 مليون ريال عن نفس الربع من 2020.

سبب ارتفاع الخسائر

ويعود سبب الخسارة في الربع الأول من 2021 بشكل أساسي إلى زيادة صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 51.78% وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 20.8%.

ارتفاع الأسهم السعودية

يذكر أن سوق الأسهم السعودية، أنهى تعاملاته الأسبوعية ( خلال 4 جلسات فقط)، على ارتفاع بالمقارنة بأسبوع ما قبل عطلة عيد الفطر بدعم مباشر من قطاع الاتصالات والبنوك، وسط تراجع السيولة مقارنة بالأسبوع السابق له.

وسجل المؤشر العام للسوق “تاسي” ارتفاعاَ نسبته 0.17% ، خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو / أيار 2021، بما يعادل 17.17 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10,339.85 نقطة، مقابل 10,322.68 بنهاية الأسبوع السابق.

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