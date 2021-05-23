سلامة للتأمين تربح 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تحقيق صافي ربح قبل الزكاة 2.6 مليون ريال في الربع الأول من 2021 مقارنة بصافي خسارة 25.4 مليون في نفس الربع من 2020.

زيادة صافي الربح

ويعود سبب الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالخسائر المحققة للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 47% وزيادة دخل استثمارات حملة الأسهم بنسبة 277% وانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 29%.

ارتفاع الأسهم السعودية

يذكر أن سوق الأسهم السعودية، أنهى تعاملاته الأسبوعية ( خلال 4 جلسات فقط)، على ارتفاع بالمقارنة بأسبوع ما قبل عطلة عيد الفطر بدعم مباشر من قطاع الاتصالات والبنوك، وسط تراجع السيولة مقارنة بالأسبوع السابق له.

وسجل المؤشر العام للسوق “تاسي” ارتفاعاً نسبته 0.17% ، خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو / أيار 2021، بما يعادل 17.17 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10,339.85 نقطة، مقابل 10,322.68 بنهاية الأسبوع السابق.

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