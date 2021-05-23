الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

أسواق المزرعة تحقق 4.2 مليون ريال أرباح في الربع الأول

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) تحقيق صافي ربح 4.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021 بانخفاض 47.4 في المائة عن نفس الربع من 2020.

سبب تراجع الإيرادات

ويعود السبب لانخفاض إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 44.6 مليون ريال بسبب تأثر إيرادات الربع المماثل من العام السابق إيجابياً بسبب الإغلاقات المتعلقة بالجائحة.

كذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية شاملة الاستهلاك للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 4,4 مليون ريال.

ارتفاع الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملاته الأسبوعية ( خلال 4 جلسات فقط)، على ارتفاع بالمقارنة بأسبوع ما قبل عطلة عيد الفطر بدعم مباشر من قطاع الاتصالات والبنوك، وسط تراجع السيولة مقارنة بالأسبوع السابق له.

وسجل المؤشر العام للسوق “تاسي” ارتفاعاَ نسبته 0.17% ، خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو / أيار 2021، بما يعادل 17.17 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10,339.85 نقطة، مقابل 10,322.68 بنهاية الأسبوع السابق.

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