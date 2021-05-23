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4 أعراض لا تدعو للقلق بعد تلقي لقاح كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

4 أعراض لا تدعو للقلق بعد تلقي لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الصحة، ممثلة في مركز 937 صحة، على استفسار أحد الأشخاص بشأن أعراض الإعياء التي ظهرت عليه فور أخذه لقاح .

أعراض شائعة

وقال مركز 937 صحة على موقع “تويتر” ردًّا على سؤال بهذا الشأن :”الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح هي:

1- الشعور بالتعب والصداع

2- ألم في موضع الحقن

3- آلام في العضلات والشعور بالتوعك

4- ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم

إصابات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1142) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1089) حالة، كما تم تسجيل (13) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في إلى (439847) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (423795) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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