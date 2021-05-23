شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح الإجراء المتبع لشخص محصن خالط زوجته المصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت وزارة الصحة على سؤال أحد الأشخاص، بشأن الإجراء المتبع بعد مخالطته لزوجته المصابة بفيروس كورونا ، علما بأنه محصن جرعة أولى، وما إن كان بحاجة للعزل المنزلي أم لا.

وقالت وزارة الصحة، إنه بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة، بعد مرور 14 يوم من تلقي الجرعة الأولى، أو بعد استكمال التطعيم ولم يظهر على الشخص أي أعراض، فلا يلزمه دخول الحجر إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة.

وأشارت إلى أنه في حال ظهور أعراض مشابهة للفيروس، فإنه ينبغي على المخالط عزل نفسه، وإجراء فحص مخبري.