الأرصاد: استمرار تجاوز درجات الحرارة العظمى 45°م على أجزاء من الرياض والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشتد موجة الحر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توقعات باستمرار تجاوز درجات الحرارة العظمى ٤٥°م على أجزاء من منطقتي الشرقية الرياض حتى نهاية الأسبوع المقبل».

وفي سياق آخر توقّع «المركز الوطني للأرصاد»، والأحوال الجوية، هطول أمطار رعدية، الأحد، مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق.

وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: بمشيئة الله تعالى؛ يُتوقَّع هطول أمطار رعدية على مرتفعات (نجران وعسير والباحة)، تمتد إلى الطائف، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل القصيم، الرياض) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.