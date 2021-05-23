شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المسند يكشف سبب الموجة الحارة غير المُعتادة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن سبب الموجة الحارة غير المُعتادة التي تشهدها المملكة هذا الموسم.

وقال المسند خلال برنامج "إم بي سي في أسبوع" إن سبب تلك الموجة هو وجود مرتفع جوي فوق سطح الأرض بالمملكة، والذي يتسبب في ارتداد الهواء الساخن الحار الذي يصعد إلى الأعلى مرة أخرى للأرض.

وأشار المسند إلى أن طقس المملكة لا يسمح بالسياحة الداخلية خلال فصل الصيف، باستثناء المناطق الجنوبية الغربية.