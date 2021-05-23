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بالفيديو.. المسند يكشف سبب الموجة الحارة غير المُعتادة على المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن سبب الموجة الحارة غير المُعتادة التي تشهدها المملكة هذا الموسم.

وقال المسند خلال برنامج "إم بي سي في أسبوع" إن سبب تلك الموجة هو وجود مرتفع جوي فوق سطح الأرض بالمملكة، والذي يتسبب في ارتداد الهواء الساخن الحار الذي يصعد إلى الأعلى مرة أخرى للأرض.

وأشار المسند إلى أن طقس المملكة لا يسمح بالسياحة الداخلية خلال فصل الصيف، باستثناء المناطق الجنوبية الغربية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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