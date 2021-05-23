شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. "الصحة" توضح كيفية إنقاذ الطفل من الغرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توضيحي، يكشف خطوات إنقاذ وإسعاف الأطفال حال تعرضهم للغرق في المسابح.

وأوضحت وزارة الصحة، أن حوادث الغرق تتكرر مع وجود الأطفال قرب المسابح، لذلك يجب تعلم كيفية إسعاف الغريق لمنعها.

وكشفت الوزارة أنه يجب وضع الغريق على أرض مستوية، ومناداته، وهز كتفيه للتأكد من مدى استجابته.

ولفتت إلى أنه بعد ذلك يتم التحقق من التنفس عن طريق مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر، ثم طلب الإسعاف، ووضع الهاتف على مكبر الصوت.

وأشارت إلى أنه إذا كان الغريق يتنفس يجب وضعه على وضعية الإفاقة، والحرص على جعل مجرى الهواء مفتوحا.