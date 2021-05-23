السفارة بكوت ديفوار تشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في الدولة الأفريقية كوت ديفوار، في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ الخاصة بتلاوة القرآن الكريم وحفظه، والمعلومات العامة للقرآن الكريم، والتي ينظمها راديو وتلفزيون البيان المحلي في الكوت ديفوار.

وشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي اليوم، بالحضور وبتوزيع الجوائز العينية المقدمة من سفارة المملكة للحائزين على المراتب الأربعة الأولى، وبقية المتسابقين في المسابقة.

ورفع مدير عام تلفزيون البيان إمام مسجد السلام الشيخ سيسي جيجيبا، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يقومون به من دعم للإسلام وللمسلمين في جميع أنحاء العالم.