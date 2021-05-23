«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق بالمملكة

توقّع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية، هطول أمطار رعدية، الأحد، مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق.

وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: بمشيئة الله تعالى؛ يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات (نجران وعسير والباحة)، تمتد إلى الطائف، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل القصيم، الرياض) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد"، أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة بين 16ـ 38 كم/ ساعة.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10-30 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ، أما البحر فسيكون خفيف الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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