استشاري: لمناعة أقوى.. يجب تناول جرعتين من لقاح كورونا

قال الدكتور طارق الأزرقي، استشاري الأمراض المعدية، أن المتلقين لجرعتين من لقاح كورونا تكون الأجسام المضادة لديهم أقوى وتحميهم من الإصابة الشديدة بالفيروس.

وقال الأزرقي، خلال مداخلة بقناة «الإخبارية»: الشخص يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح وبعد أسبوعين تصبح لديه مناعة جزئية، ولا تعطي مناعة كاملة ويمكن أن يصاب بكورونا من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف استشاري الأمراض المعدية: أنه عند تلقي جرعتين تتكون لدى الشخص أجسام مضادة كبيرة وتصبح لديه مناعة جيدة من الإصابة الشديدة وتكون طفيفة جدًا وأعراض بسيطة.

وأكد الدكتور الأزرقي أن اللقاح هو الحل الوحيد من الإصابات الشديدة، خاصة لكبار السن ولذوي الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن اللقاح لا يسبب أي مشاكل لمن يعانون من أمراض الحساسية.