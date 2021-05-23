شكرا لقرائتكم خبر عن 2800 جولة تغلق 16 منشأة في يومين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 2808 جولات رقابية، ومشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت، خلال يومين، عن إغلاق 16 منشأة، وتحرير 125 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها، للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ «كورونا المستجد»، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة، موضحة أن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها، تهدف إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.