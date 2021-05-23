شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لليمنيين بعيادات مركز الملك سلمان في «وعلان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال المدة من 6 - 12 مايو الجاري، في قسم الطوارئ 15 مستفيدا، وعيادة الباطنية 20 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 10 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 3 مستفيدين، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 6 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد، كما صرفت الأدوية لـ 21 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 18مريضا، فيما نفذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.