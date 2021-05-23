شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية تختتم مناورات «سراب الصحراء 3» مع نظيرتها الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مناورات التمرين المشترك سراب الصحراء «3» بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، والذي شهد عدداً من التدريبات على السيناريوهات القتالية المشتركة، للتصدي للتهديدات الناشئة.

واستهدفت التدريبات صقل الخبرات، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة، وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة، وشاركت فيه منظومات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة «ف-15 إس أي، ف 15 سي، تايفون، تورنيدو»، وكذلك منظومات «الإنذار المبكر، والاستطلاع الإلكتروني، والتزود بالوقود»، ومن الجانب الأمريكي منظومات «ف 15، ف16، ف18، الأيواكس».

أبرز التمرين القدرات الجوية والتكامل العملياتي، وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة الجوية، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.