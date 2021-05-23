شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية الحياة الفطرية» يشارك في «عالمي» التنوع الأحيائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، باليوم العالمي للتنوع الأحيائي أمس، تحت شعار «نحن جزء من الحل». وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن المملكة اتخذت كافة الإجراءات والسبل للمحافظة على التنوع الأحيائي والتي تقع ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على استدامة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة.

وقال قربان: إنه على الرغم من التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم إلا أنه ما زال يعتمد بشكل كبير على النظم البيئية لتوفير متطلبات الحياة اليومية للبشر مثل الماء والغذاء والأدوية والطاقة وما إلى ذلك، الأمر الذي يتطلب منا العمل سويا كأفراد ومجتمعات ومنظمات حكومية وخاصة للحد من تدهور التنوع الأحيائي، من خلال الكف عن الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسهم في ذلك مثل استنزاف الموارد الطبيعية عن طريق الصيد والرعي والاحتطاب الجائر، وتلويث البيئات الطبيعية.