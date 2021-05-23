شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة دورية لتطبيق تدابير كورونا بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية عريعرة جولاتها الرقابية على المسلخ لمتابعة عملية الذبح والتعقيم والتطهير والغسيل وذلك ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وكثفت البلدية جولاتها التفتيشية على المنشآت الصحية للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتباع العاملين فيها للإجراءات الاحترازية الوقائية أثناء العمل وتجهيز الطلبات وإيصالها. كما كثفت جولاتها الرقابية على ورش الحدادة لمتابعة العرض خارج المحلات وعدم تراكم النفايات وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتم خلال الجولة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وعززت البلدية أعمال ري المسطحات الخضراء والأشجار والشتلات والنخيل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق.