شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبات بعدة لغات لتوعية العمالة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مكتب العمل بمحافظة القطيف مبادرة موجهة للعمالة الوافدة في المحافظة للتوعية بنظام العمل، وذلك عبر توزيع كتيبات بعدة لغات، إضافة للرد على استفسارات العمال.

وأكد مدير مكتب العمل بالقطيف حكيم المرهون، أن توعية العمالة في المحافظة تكون كفيلة بتقليص الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، فالمعرفة بالنظام بين الطرفين توضح العلاقة العمالية لتصبح العلاقة بوعي بالأنظمة والقوانين، فبعض العمالة خاصة الوافدين الجدد قد يعملون لدى صاحب عمل آخر، وهذا مخالف للنظام ومن أكثر المخالفات التي يتم ضبطها ميدانيا المادة «٣٩» والتي تشير إلى ذلك.

ولفت المرهون إلى أن المبادرة تهتم بتوزيع كتيبات بعدة لغات، لنضع النقاط على الحروف لمن يجهل النظام، كما تم إيضاح ما استحدث من أنظمة على بعض البنود ومنها عقود العمل، ولاحظنا حرص بعض العمالة في الحصول على المعلومة وبكل أهمية.