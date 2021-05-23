شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 6 آلاف م3 أنقاضا بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية النعيرية ممثلة في إدارة الحركة والصيانة أكثر من 6000 م3 من الأنقاض والمخلفات من الأحياء الداخلية للمحافظة خلال أسبوع، ضمن مشاركتها بمبادرة تحسين المشهد الحضري.

وكثفت البلدية أعمال تطهير وتعقيم براميل وحاويات النفايات بالأحياء الداخلية للمحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك استمرارا لجهودها الاحترازية والوقائية. كما نفذ قسم النظافة أعمال استبدال لـ700 من براميل النفايات بالأحياء الداخلية للمحافظة، ضمن جهود البلدية لرفع مستوى النظافة وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على كافة المنشآت التجارية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة بالمحافظة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية. كما كثفت جولاتها على صوالين الحلاقة بالمحافظة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.