شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف «بونسيانا» تضفي جمالا على معالم الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضفي أكثر من 7000 شجرة بونسيانا جمالا في الواجهة البحرية وكورنيش الخبر والحدائق العامة والشوارع الرئيسية لتلعب دورا كبيرا وهاما في تجميل الخبر.

وتعمل بلدية الخبر على تعزيز جودة الحياة بتركيب أجهزة للياقة البدنية في ممشى «البحيرة» والراكة وممشى طريق الملك سلمان لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة. كما كثفت البلدية أعمال غسيل وتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق العامة والمتنزهات ضمن حرصها على الحفاظ على سلامة وراحة المتنزهين.

يذكر أن واجهة الخبر البحرية تزيد مساحتها الإجمالية على 500 ألف م2، بما في ذلك البحيرات والنوافير وعناصر المشروع المكملة متمثلة في الزراعة وملاعب الأطفال والمشايات والممرات المخصصة للجري والجلسات البحرية التي تطل على الخليج. وتعد بحيرة البط أحد أبرز معالم كورنيش الخبر الشمالي على مساحة 9500 م2 وتضم أكثر من 100 نوع من البط والأوز وتمثل وجهة رئيسية للزوار.