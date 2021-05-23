شكرا لقرائتكم خبر عن 170 عمود إنارة «موفر للطاقة» بالجشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل أن الأمانة ممثلة في بلدية الجفر أتمت المرحلة الأولى من تشغيل الإنارة بحي البريد ببلدة الجشة بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، بتركيب 170 عمود إنارة بفوانيس إضاءة موفرة للطاقة «LED» تطبيقا للأنظمة المتطورة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة في المحافظة على البيئة.

وأشار رئيس بلدية الجفر م. محمد الهبوب إلى تمديد 9960 متر «كيابل أرضية»، وتركيب ٤ محطات إنارة بما يستوعب المرحلة الثانية من المشروع وإنارة الحي كاملا وذلك ضمن مشروع سفلتة وإنارة طرق وأحياء مدينة الجفر وتوابعها، مضيفا إن البلدية تسعى مستقبلا إلى طرح وتنفيذ عدد من مشروعات الخدمات البلدية في مدينة الجفر وما يتبعها من بلدات وهجر.