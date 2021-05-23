شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تثقيفية وتفاعلية بـ«صحتك أمانة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير في مبادرة «صحتك أمانة»، التي أطلقتها أمانة الشرقية بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والتي تستهدف تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية عبر جدارية توعوية تستهدف 100 ألف مسافر.

وأوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات م. زياد مغربل، أن مبادرة «صحتك أمانة» جاءت لبناء جسور جديدة من الترابط والتواصل بين أبناء المملكة وأشقائهم بالبحرين من خلال الاشتراك في هدف واحد يتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة العامة بين الأفراد في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشار م. مغربل إلى أن انطلاقتها تستمر لمدة 4 أيام على جسر الملك فهد من خلال عدة برامج تثقيفية وتفاعلية للوصول إلى مجتمع وقائي بكل زمان ومكان وحث المسافرين على أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم ملتزمين بالمتطلبات الوقائية ليعودوا لبلدهم سالمين كما غادروا سالمين منها.

ولفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد م. عماد المحيسن إلى أهمية هذه المبادرة التوعوية بالشراكة مع أمانة الشرقية والهادفة لتعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية لتعامل المسافرين مع الفيروس والالتزام بالإرشادات الصحية داخل المملكة وخارجها، مؤكدا حرص المؤسسة على أن يكون المسافر جزءا من الحدث وعاملا رئيسيا فيه، انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية، التي تجعله صانع أثر بالتوعية والتثقيف.