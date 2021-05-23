شكرا لقرائتكم خبر عن غسيل وتعقيم ألعاب الأطفال بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الخبر، أعمالها في غسيل وتنظيف ألعاب الأطفال في الحدائق العامة والمتنزهات، حرصا على سلامة وراحة المتنزهين.

وكانت إدارة الحدائق بالبلدية أتمت تركيب أجهزة للياقة البدنية بعدة مواقع داخل أحياء المحافظة وواجهاتها البحرية والترفيهية، تماشيا مع المبادرة التي تتبناها البلدية بعنوان «الخبر مدينة صحية»، ضمن برامج رفع جودة الحياة، والتشجيع على الاهتمام بالرياضة والصحة العامة لسكان المحافظة.

يأتي ذلك فيما تواصل البلدية جهودها، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، ومواجهة انتشار العدوى بالمنشآت التجارية والمطاعم ومحلات بيع الأغذية وتقديم الخدمات المختلفة.