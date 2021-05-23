شكرا لقرائتكم خبر عن عملية تركيب دعامة في جيوب المخ تنقذ مريضة من فقدان بصرها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق الأشعة التداخلية وقسطرة المخ بمستشفى المواساة بالدمام بفضل الله وتوفيقه في إنهاء معاناة سيدة في العقد الثالث من العمر تعاني ارتشاحا شديدا في العصب البصري وارتفاعا في ضغط السائل النخاعي حول المخ وكانت مهددة بفقد البصر نهائيا.

وصلت المريضة إلى مستشفى المواساة بالدمام وهي تعاني منذ أشهر صداعا شديدا متكررا مع طنين في الأذن واضطراب في الرؤية مع زغللة في العين تزداد تدريجيا وتم تشخيص الحالة كارتشاح شديد في العصب البصري وارتفاع في ضغط السائل النخاعي حول المخ، حيث قام الفريق الطبي التخصصي من استشاري الأشعة وقسطرة المخ الدكتور أحمد الطاهر وفريق القسطرة العصبية والتخدير بوضع الخطة العلاجية اللازمة ثم أدخلت المريضة إلى وحدة القسطرة العصبية وتم التصوير الشرياني والوريدي مع قياس الضغط بداخل الأوردة والجيوب الوريدية المخية حيث تم توسيع التضيق الوريدي وتركيب دعامة وريدية بداخل الوريد الجيبي الأيسر تحت التخدير الكلي باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة في وحدة القسطرة العصبية.

بفضل الله وتوفيقه، تعافت المريضة حيث عادت قوة الإبصار لطبيعتها واختفت زغللة العين والصداع وغادرت المريضة المستشفى بصحة ممتازة وعادت لممارسة حياتها بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يعتمد على التقنيات الطبية الحديثة التي تتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة من خلال استخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتقدمة في هذا المجال.