شكرا لقرائتكم خبر عن شروط جديدة لتسجيل المحصنين إلكترونيا قبل دخول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الصحة العامة «وقاية» آلية توثيق الحصول على أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، سواء للمواطنين والمقيمين، أو المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أن المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، ينبغي عليهم تسجيل اللقاحات إلكترونيا في الموقع الإلكتروني: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home، ويكون التسجيل متاحا فقط لمَنْ استوفى جرعات اللقاحات المعتمدة التالية: وهما جرعتان لكل من «فايزر»، و«استرازينيكا»، و«موديرنا»، وجرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون» مع تقديم ما يثبت ذلك عند الوصول، أما مَنْ تلقى جرعة واحدة من اللقاحات «فايزر»، و«موديرنا»، و«أسترازينيكا» فلا يمكنه التسجيل في الموقع، ويطبق عليه الحجر المؤسسي عند قدومه.

وأوضحت أنه فيما يخص المواطنين والمقيمين داخل المملكة، فإن الإجراءات تشمل إظهار أن المسافر «محصّن» في تطبيق «توكلنا»، وهو مَنْ أكمل جرعتي لقاح «كورونا» كاملتين، أو تلقى جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمه بالجرعة الأولى، والمتعافي لمدة لا تزيد على 6 أشهر حسبما يظهر في تطبيق «توكلنا».

وبيَّنت الهيئة أن إجراءات القادمين المحصنين تشمل أخذ جرعة أو اثنتين من اللقاح أو إحضار شهادة موثقة تبين استكمال جرعات اللقاح، ولا يلزم، هنا، فحص pcr أو الحجر المنزلي عند الوصول.

وأوضحت أن القادمين غير المحصنين ينبغي عليهم تطبيق الحجر الصحي في منشأة مخصصة «مرافق الحجر المؤسسي» لمدة 7 أيام شريطة خلوهم من أعراض الاشتباه بالإصابة، إضافة إلى فحص pcr في اليومين الأول والسابع من الوصول إلى المملكة.

وقالت إن الفئات المستثناة من غير المحصنين تشمل المواطنين وزوجاتهم، وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة، إضافة إلى المرافقين المحصنين، «مواطنين ومقيمين»، مَنْ هم دون 18 سنة، إلى جانب العمالة المنزلية لمقيم محصن.

وبيَّنت أن الإجراءات، في هذه الحالة تشمل الحجر المنزلي لمدة 7 أيام شريطة خلوهم من أي أعراض إصابة، كما يجب عمل فحص pcr ابتداء من سادس أيام من الوصول إلى المملكة.

وتشمل الفئات المستثناة: الوفود الرسمية، ومَنْ يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيين وعوائلهم المقيمين معهم، والعمالة المنزلية المرافقة لهم، ومَنْ له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة، إضافة إلى طواقم الملاحة الجوية، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.