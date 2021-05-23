شكرا لمتابعة خبر عن المحكمة العامة بمكة المكرمة تلزم مواطنًا برد 2.25 مليار لوزارة المالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قررت المحكمة العامة بمكة المكرمة، إلغاء صكين لمواطن في المنطقة المركزية للمسجد الحرام، كما ألزمته بإعادة المبلغ لوزارة المالية.

وكانت المحكمة العامة بمكة المكرمة، نظرت حكما يلزم مواطن سبق له الحصول على تعويضات عن عقار في المنطقة المركزية للمسجد الحرام بمبلغ وقدره 2.25 مليار ريال برد المبلغ للوزارة، بحسب المدينة.

وجرى إيداع نسخة إلكترونية من الحكم للمدعى عليه في بوابة "ناجز".