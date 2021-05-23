شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار تجاوز درجات الحرارة للـ 45 على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار موجة الحر على عدة مناطق بالمملكة، وتجاوز درجات الحرارة للـ 45 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن هناك توقعات باستمرار تجاوز درجات الحرارة العظمى 45 على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وكان عادل القازنلي، المختص في الأرصاد الجوية، كشف في وقت سابق عن توقعات بوصول درجات الحرارة في مناطق المملكة إلى نهاية الـ 40 درجة مئوية، وقد تستمر خلال الأربعة أشهر القادمة.