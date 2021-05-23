أمين الرياض يوجه رؤساء 16 بلدية بتحسين وتطوير الأحياء السكنية

وجه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، رؤساء 16 بلدية فرعية في العاصمة بتنفيذ جولات أسبوعيّة ميدانيّة ضمن نطاقهم الإشرافي، تعزيزًا للدور المحوري للبلديات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكّان المدينة وزوارها، والإسهام في تحقيق مستهدفات الرياض في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتهدف جولات رؤساء البلديّات الأسبوعية إلى معرفة احتياجات السكان، والعمل على تحقيق تطلعاتهم ومعالجة ملاحظاتهم، إضافة إلى تحديد فرص التحسين والتطوير داخل الأحياء السكنية، وتفقد سير العمل في المشروعات الخدمية ضمن نطاق مدينة الرياض.

ووفقًا للتوجيه سيرفع رؤساء البلديّات الفرعية تقارير شهريّة تتضمن نتائج جولاتهم الميدانية، والتي ستسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين مشهدها الحضري، وضمان إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

ويأتي توجيه أمين منطقة الرياض متماشيًا مع الجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين البيئة العمرانية في العاصمة، وأنسنة أحيائها السكنية، لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي من خلال تحقيق مستهدفاتها الطموحة.