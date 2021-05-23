كيف تسعف غريقًا؟ «الصحة» توضح

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوضح كيفية إسعاف الغريق.



وذكرت أن حوادث الغرق تتكرر مع وجود الأطفال قرب المسابح، لذلك يجب تعلم كيفية إسعاف الغريق لمنعها بإذن الله.



وأوضحت الصحة، من خلال الفيديو، خطوات إسعاف الطفل الغريق، وذلك بوضع الغريق على أرض مستوية، ثم مناداة الغريق وهز كتفيه للتأكد من استجابته، كما يتم التحقق من التنفس عن طريق مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر، وذلك مع طلب النجدة من المتواجدين في المكان للاتصال بالإسعاف على الرقم 997.



وبين الفيديو كيفية التعامل مع الغريق بعد إخراجه من الماء، محددًا ثلاث حالات، في الحالة الأولى يكون فيها الغريق قادر على التنفس مع وجود نبض، وهنا يتم وضعه في وضعية الإفاقة وانتظار سيارة الإسعاف، مع الحرص على إبقاء مجرى الهواء مفتوحا.



أما الحالة الثانية، وهي عدم قدرة الغريق على التنفس مع وجود نبض، فيتم رفع رأس الغريق عن طريق وضع يد على جبينه ويد أسفل ذقنه ورفعه بحذر، وذلك لفتح مجرى التنفس، مع تحسس أعلى الفخذ أو مكان الحنجرة (تفاحة آدم) في الرقبة، باستخدام إصبعين أو ثلاثة والنزول إلى التجويف بجانبها للتأكد من وجود نبض لمدة لا تزيد عن 10 ثواني، وعند وجود النبض يتم عمل تنفس صناعي للغريق عن طريق إغلاق فتحة الأنف بإحكام والنفخ في فم الغريق مرة كل 3-5 ثواني مع مراقبة ارتفاع الصدر بعد النفخ والانتظار حتى يهبط، والتحقق من النبض كل دقيقتين.



أما في الحالة الثالثة، عند عدم وجود نبض أو تنفس، يجب البدء بعملية الإنعاش القلبية وتكون بوضع كعب اليد في منتصف صدر المريض بالجهة السفلية من عظمة القص، مع الحرص على أنان تكون ذراع المنقذ مستقيمة ويكون كتفه مواجها لصدر المريض والضغط على الصدر بشكل مستقيم والقيام بعملية انعاش القلب الرئوي وهي عبارة عن 30 ضغطة على الصدر وإجراء التنفس الصناعي بالنفخ مرتين ويكون الضغط بعمق 5 سم، مع مراعاة إعطاء النفس مرتين كل 30 ضغطة، وكذا مراعاة ارتفاع الصدر بحيث يكون عدد الضغطات من 100-120 ضغطة في الدقيقة مع السماح للصدر بالرجوع إلى وضعه الطبيعي بعد كل ضغطة، والاستمرار بالضغط مع تجاهل أي مشتتات خارجية، وفحص النبض كل دقيقتين، ويتم تكرار القيام بالإنعاش القلبي الرئوي مرة أخرى إلى أن يستيقظ الغريق أو وصول سيارة الإسعاف.