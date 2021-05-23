مستجدات اللقاح وتحديثات أمنية ودخول الملاعب.. 3 وزارات تعقد الأحد مؤتمرا حول ملفات «هامة»

تعقد 3 وزارات، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة والتحديثات الأمنية في الخصوص، بالإضافة إلى الفئات المسموح لها بدخول الملاعب والمنشآت الرياضية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المتحدث باسمها الدكتور محمد العبدالعالي والمتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الرياضة رجاء السلمي، سيعقدون عصر الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن مستجدات كورونا.

وأوضحت أن العبدالعالي سيكشف في المؤتمر المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا في المملكة ومستجدات اللقاح وأبرز الإحصائيات الصحية، فيما سيجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

وأشارت إلى أن متحدث «الداخلية» سيدلي بتصريحات في المؤتمر حول التحديثات الأمنية في المملكة وعقوبة مخالفات لائحة الحد من التجمعات، وسيزيح الستار عن إحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية في السعودية.

فيما سيكشف وكيل وزارة الرياضة رجاء الله السلمي، في المؤتمر، عن الفئات المسموح لها بدخول الملاعب والمنشآت الرياضية، وبروتوكول دخول الجماهير إليها، بالإضافة إلى إحصائيات تطبيق البروتوكولات فيها.