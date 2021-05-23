«البنوك السعودية» تحذّر من التعامل مع الشركات غير المرخصة

حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، السبت، من التعامل مع الشركات غير المرخص لها من البنك المركزي.

وقالت لجنة الإعلام بالبنوك السعودية، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: احذر التعامل مع أي منتج مالي لم يقر به البنك المركزي السعودي.

وفي إطار حملتها "خلك أذكى منهم ولا تلعب لعبتهم"، حذًرت البنوك السعودية أيضًا، من الوقوع في براثن الاحتيال المالي عبر شركات وهمية تعد ضحاياها بالأرباح الخيالية.

وقالت: لا تشارك رقم بطاقة الهوية معهم (تلك الشركات)؛ لأن وحدة من طرق الاحتيال المالي هي شركات وهمية توعدك بأرباح خيالية في مدة قصيرة.

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