سماء مكة على موعد مع حدث فلكي الجمعة.. وراصد جوي يكشف تفاصيله

كشف الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي أن يوم الجمعة القادم سيشهد حدثًا فلكيًا، حينما تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة.

وقال الحربي في تصريحات لـ«صحيفة عاجل»، إن أشعة الشمس ستتعامد يوم الجمعة المقبل 16 شوال الجاري الموافق 28 مايو، على الكعبة المشرفة عند عند الساعة 12:18 مساءً بتوقيت مكة (وقت رفع أذان صلاة الظهر)؛ حيث تكون الشمس فوق الكعبة مباشرة، ما يؤدي إلى اختفاء ظل الكعبة المشرفة والمباني في مكة المكرمة تمامًا.

وأوضح الحربي أن من فوائد حدوث هذه الظاهرة الفلكية تحديد اتجاه القبلة في العالم التي تكون فيها الشمس فوق خط الأفق.

وكشف الراصد الجوي، طريقة تحديد اتجاه القبلة، قائلًا، إنه يمكن وضع شاخص عند 12:18 ظهر الجمعة المقبلة، سواء كان عمودًا من خشب أو غيره لمن هم خارج مكة المكرمة؛ بحيث يكون اتجاه القبلة عكس ظله.

وأشار الحربي إلى أن من هم داخل مكة المكرمة سيلاحظون إذا تم وضع شاخص عدم وجود ظله، عند نفس التوقيت، المشار إليه سلفًا، لافتًا إلى أن الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة مرتين سنويًا يوم 28 مايو ويوم 16 يوليو المقبل.