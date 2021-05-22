المملكة السعودية تحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

أحبطت المملكة العربية السعودية، السبت، محاولة لتهريب كمية ضخمة من المخدرات في منفذي الوديعة وميناء جازان، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (واس).



وذكرت الوكالة أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الوديعة وميناء جازان أحبطت تهريب 306,5 كغم من الحشيش عبر شاحنتين في المنفذين.

وأكدت الهيئة على أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها في سبيل تحقيق أمن وحماية المجتمع، والوقوف بالمرصاد سداً منيعاً أمام محاولات أرباب التهريب إدخال مثل هذه الممنوعات أو غيرها.