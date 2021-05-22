شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تمسك بفهد.. و«الحياة الفطرية» تتوعد بالسجن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثار فيديو لطفلة تمسك بفهد داخل أحد الأحياء السكنية، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للتدخل، مؤكدًا إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة لاتخاذ العقوبات المقررة بحق مربيه تصل إلى السجن والغرامة.

وقال المركز، عبر "تويتر": "تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم، كما نجدد التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة وأن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى10 سنوات سجن أو غرامة قدرها30 مليون ريال".