الأرصاد تتوقع استمرار ارتفاع الحرارة بعدة مناطق.. تتجاوز ٤٥° مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تجاوز درجات الحرارة العظمى ٤٥°م على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض حتى نهاية الأسبوع القادم.

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

توقعات الأرصاد اليوم:

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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