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بروتوكولات دخول الملاعب ومخالفات لائحة الحد من التجمعات بمؤتمر الصحة.. غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

بروتوكولات دخول الملاعب ومخالفات لائحة الحد من التجمعات بمؤتمر الصحة.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 23 مايو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

آخر مستجدات لقاح كورونا:

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية، والمؤشرات الوبائية، وآخر مستجدات لقاح كورونا، في المؤتمر الصحفي غدًا (الأحد)، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ووكيل وزارة للإعلام والعلاقات.

لائحة الحد من التجمعات:

ويتناول المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، في المؤتمر، التحديثات الأمنية وعقوبات مخالفات لائحة الحد من التجمعات، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

بروتوكول دخول الملاعب:

كما يتحدث خلال المؤتمر وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي، الدكتور رجاء الله السلمي، حيث يتناول البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت ، والفئات المسموح لهم بدخولها، مع إحصائيات تطبيق البروتوكول فيهم.

بروتوكولات دخول الملاعب ومخالفات لائحة الحد من التجمعات بمؤتمر الصحة.. غدًا - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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