الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 19 مسجدًا في 8 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 19 مسجدًا، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 8 مناطق عقب ثبوت 19 حالة إصابة بفيروس كورونا.

الحرص على سلامة المصلين:

وأوضحت أن مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته من المساجد خلال 105 أيام بلغ 1280 مسجدًا، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.

أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية:

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.



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