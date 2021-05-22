صدور كتاب عن سياسة الإسكان في الدول النامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر من مؤسسة مرجع الكتاب بالرياض كتاب بعنوان «سياسة الإسكان في الدول النامية»، من تأليف الأستاذ في قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العابد، ورئيس قسم التخطيط العمراني بالجامعة الدكتور وليد الزامل. ويقدم الكتاب تصورا شموليا حول مفهوم السياسة الإسكانية والتحولات التي واكبت تطور السياسات في الدول النامية خلال العقود الخمسة الماضية. يبدأ الكتاب بشرح مفهوم السياسة الإسكانية ومكوناتها وعلاقتها بالنظم الاقتصادية والاجتماعية، ويناقش مجموعة واسعة من الطرق والمناهج التقليدية وغير التقليدية لتوفير الإسكان، كما يستعرض الوسائل التي انتهجتها الدول النامية لردم الفجوة بين دخل الأسرة والإسكان. ويتناول الكتاب الجهود الشعبية لمواجهة تحديات إسكان فقراء الحضر والمفهوم الواسع للعشوائيات كأحد الحلول المجتمعية لأزمة الإسكان. ويخدم الكتاب المتخصصين في مجال الإسكان سواء من طلاب العمارة والتخطيط، والجغرافيا، وعلم الاجتماع الحضري أو العاملين في قطاع الإسكان والباحثين والأكاديميين.



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