شكرا لقرائتكم خبر البرلمان العربي: مواقف الملك سلمان مشرفة في دعم القضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد العسومي، في بيان له أمس، على أن التحركات العاجلة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين منذ وقوع هذه الانتهاكات، بداية بالدعوة لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وصولا إلى تكليف وزير الخارجية بمواصلة التحرك في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة لدعم الموقف الفلسطيني ونصرة قضيته، كانت لها آثار بالغة في حشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني، وحث الأطراف المؤثرة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاعتداءات الهمجية ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها مدينة القدس.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولحكومة المملكة، على الجهود الحثيثة المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف عدوان قوات الاحتلال ونصرة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي: مواقف الملك سلمان مشرفة في دعم القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.