شكرا لقرائتكم خبر وحدة للتحول الرقمي بديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، قرارا بإنشاء وحدة إدارية بالديوان بمسمى (وحدة التحول الرقمي)؛ لتحقيق التميز في الخدمات والحلول الرقمية في ظل مستهدفات رؤية المملكة (2030).

ويهدف القرار إلى تسريع تنفيذ مبادرات وأعمال التحول الرقمي بالديوان، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية للمستفيدين من داخل وخارج الديوان، وتعزيز جهود الديوان في المحافظة على المال العام، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين استخدام نماذج ذكاء الأعمال.

وتتولى الوحدة مهام تخطيط مبادرات وأعمال التحول الرقمي ودعم تطوير نماذج الأعمال بالديوان؛ للتحول إلى نماذج رقمية وذكية، وتبني أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حوكمة الإجراءات والإشراف على تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.

ويأتي القرار بالتزامن مع إقامة الندوة السنوية الـ17 للديوان العام للمحاسبة وموضوعها «مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي»، التي ستعقد - عن بعد - اليوم بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عدد من المسؤولين ونخبة من الخبراء والمختصين في موضوع الندوة.

بماذا تعنى الوحدة؟

