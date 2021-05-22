وحدة للتحول الرقمي بديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام

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ويهدف القرار إلى تسريع تنفيذ مبادرات وأعمال التحول الرقمي بالديوان، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية للمستفيدين من داخل وخارج الديوان، وتعزيز جهود الديوان في المحافظة على المال العام، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين استخدام نماذج ذكاء الأعمال.
وتتولى الوحدة مهام تخطيط مبادرات وأعمال التحول الرقمي ودعم تطوير نماذج الأعمال بالديوان؛ للتحول إلى نماذج رقمية وذكية، وتبني أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حوكمة الإجراءات والإشراف على تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان.
ويأتي القرار بالتزامن مع إقامة الندوة السنوية الـ17 للديوان العام للمحاسبة وموضوعها «مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي»، التي ستعقد - عن بعد - اليوم بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عدد من المسؤولين ونخبة من الخبراء والمختصين في موضوع الندوة.
بماذا تعنى الوحدة؟
- تعظيم الاستفادة من المنصات الرقمية في تنفيذ أعمال الديوان
- تحسين تجربة المستفيدين من داخل الديوان وخارجه
- تحقيق التكامل مع الجهات الأخرى
- توحيد الإجراءات ومنع الازدواجية
- رفع جودة أداء وكفاءة وفاعلية تنفيذ المشاريع الرقمية بالديوان
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